Calafate venció a Chenque y Comodoro es el líder del torneo Oficial de rugby

Se disputó este sábado la segunda fecha del torneo Oficial 2026, que organiza la Unión de Rugby Austral. En ese contexto, la jornada dejó en la punta del certamen a un equipo.
Se trata de Comodoro RC, que derrotó de visitante a San Jorge RC de Caleta Olivia por 69-6 y de esa manera quedó como único líder e invicto del campeonato.
El “Coirón” se vio beneficiado que Chenque RC, quien era el otro líder, se bajó de la cima al caer en su visita a Calafate RC por 28-24.
De ese modo, Comodoro RC quedó como único líder del campeonato en la categoría Superior. Cabe destacar que en esta ocasión, fue Deportivo Portugués que tuvo fecha libre.
A continuación se detallan los resultados que se registraron este sábado por la segunda fecha del torneo Oficial, que organiza la URA.
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Panorama de la 2ª fecha
SABADO 28
Cancha: Calafate RC – Bº Divina Providencia
- Calafate RC 28 / Chenque RC 24 (Primera).
- Calafate RC 38 / Chenque RC 22 (Intermedia).
- Calafate RC 69 / Chenque RC 14 (M-18).
- Calafate RC 19 / Chenque RC 39 (M-16).
- Calafate RC 52 / Chenque RC 29 (M-15).
- Calafate RC PP / Chenque RC GP (M-14).
Cancha: San Jorge RC – Caleta Olivia
- San Jorge RC 6 / Comodoro RC 69 (Primera).
- San Jorge RC 10 / Comodoro RC 71 (M-18).
- San Jorge RC 12 / Comodoro RC 62 (M-16).
- San Jorge RC PP / Comodoro RC PG (M-14).
Libre: Deportivo Portugués.
Próxima fecha (3ª – 18/04)
- Deportivo Portugués vs San Jorge RC.
- Comodoro RC vs Calafate RC.
Libre: Chenque RC.