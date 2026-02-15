Bautista Damiani ganó la primera final del TC Pista

Con un Chevrolet Camaro, se quedó con la victoria este domingo en el autódromo de El Calafate. Manuel Borgert y Eugenio Provens fueron sus escoltas.

Bautista Damiani, con Chevrolet Camaro, se impuso este domingo en la primera fecha del calendario del TC Pista, que se corrió en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

El piloto de 9 de Julio, quien había sido vencedor de la última fecha de la pasada temporada, llegó escoltado por Manuel Borgert (Ford Mustang) y Eugenio Provens (Dodge Challenger).

En la largada, Damiani tomó la delantera aventajando a Gandulia, Antón, Borgert, Provens y Pozner que completaban los cinco primeros. Con el correr de los giros, Borgert superaba a Antón para conseguir el tercer escalón del podio. Gandulia comenzó a presionar Damiani le descontó mucho y cuando Damiani cometió un leve error lo superó.

Las luchas seguían en todos los sectores. Gandulia ganaba, seguido por Damiani, tercero era Antón, cuarto Borgert, quinto Provens, sexto Pozner, séptimo Giagi, octavo Cifré, noveno Cotignola y décimo Quevedo. Quien debía desertar por problemas en la caja de velocidades, era Lucas Guerra, informó la página de la ACTC.

Pero un toque entre Ochoa y Bernasconi hizo que se neutralizara la prueba con el ingreso del Pace Car. En el relanzamiento Damiani lo intentó, pero Gandulia tomo la punta nuevamente dejando en claro que quería la victoria.

Segundo quedaba Damiani, tercero Antón, cuarto Borgert y quinto Provens. Pero unas vueltas más adelante un trompo de Gandulia le hizo perder todas las posibilidades. Uno del que lo esquivó fue Antón, quedando relegado y Pozner lo hizo por el costado. Así Damiani tomó la delantera que no la iba a dejar hasta la bandera a cuadros. Segundo Borgert, tercero Provens, cuarto Biagi, quinto Cotignola, sexto Pozner, séptimo Santilli Pazos, octavo Maceira, noveno Gandulia, y décimo Cifré.

La próxima fecha será el 8 de Marzo en el autódromo Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.