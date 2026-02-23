Vidal inauguró auditorio y anunció nuevas obras para Perito Moreno

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, junto al intendente Matías Treppo, autoridades provinciales y municipales, y vecinos que acompañaron el esperado corte de cintas.
La obra demandó una inversión de 135,5 millones de pesos, a lo que se sumó una ampliación presupuestaria de 10, 8 millones para la terminación de la sala cultural.
Además, el gobernador anunció una inversión de 200 millones destinada a la ampliación y remodelación de la Oficina de Niñez, la construcción de una batería de nichos, reparaciones en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, y la adquisición de insumos para el desarrollo urbanístico. El monto total de inversión en estas obras asciende a poco más de 346,3 millones de pesos.
En el mismo acto, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), se informó el llamado a Licitación Pública N°23/2025 para la construcción de la obra “Polideportivo Perito Moreno”, con una inversión superior a los 4 mil millones.
De esta manera, el monto total anunciado en obras para la localidad alcanza los $ 4.622.099.382, consolidando un ambicioso plan de infraestructura para esta próspera y pujante ciudad del norte santacruceño.
UN ESPACIO PARA LA CULTURA
El nuevo Auditorio “Edmundo Águila” cuenta con talleres, espacios para danzas y múltiples actividades artísticas y culturales, convirtiéndose en un lugar de encuentro para la comunidad.
El nombre del espacio rinde homenaje una destacada figura y referente cultural de la localidad, cuyo legado forma parte de la identidad y la historia de Perito Moreno.
Durante la ceremonia, también estuvo presente la intendenta Zulma Neira, quien acompañó el acto institucional, junto a autoridades municipales, funcionarios provinciales, y un gran marco de vecinos y vecinas peritenses.
Con esta inauguración, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura, el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, apostando a obras que impulsan el crecimiento y la integración social.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz