Vidal inauguró auditorio y anunció nuevas obras para Perito Moreno

La localidad de Perito Moreno vivió este lunes una jornada trascendental con la inauguración del nuevo Auditorio “Edmundo Águila”, en el edificio del Centro Municipal de Cultura.

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, junto al intendente Matías Treppo, autoridades provinciales y municipales, y vecinos que acompañaron el esperado corte de cintas.

La obra demandó una inversión de 135,5 millones de pesos, a lo que se sumó una ampliación presupuestaria de 10, 8 millones para la terminación de la sala cultural.

Además, el gobernador anunció una inversión de 200 millones destinada a la ampliación y remodelación de la Oficina de Niñez, la construcción de una batería de nichos, reparaciones en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, y la adquisición de insumos para el desarrollo urbanístico. El monto total de inversión en estas obras asciende a poco más de 346,3 millones de pesos.

AUDITORIO4

En el mismo acto, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), se informó el llamado a Licitación Pública N°23/2025 para la construcción de la obra “Polideportivo Perito Moreno”, con una inversión superior a los 4 mil millones.

De esta manera, el monto total anunciado en obras para la localidad alcanza los $ 4.622.099.382, consolidando un ambicioso plan de infraestructura para esta próspera y pujante ciudad del norte santacruceño.

UN ESPACIO PARA LA CULTURA

El nuevo Auditorio “Edmundo Águila” cuenta con talleres, espacios para danzas y múltiples actividades artísticas y culturales, convirtiéndose en un lugar de encuentro para la comunidad.

El nombre del espacio rinde homenaje una destacada figura y referente cultural de la localidad, cuyo legado forma parte de la identidad y la historia de Perito Moreno.

Durante la ceremonia, también estuvo presente la intendenta Zulma Neira, quien acompañó el acto institucional, junto a autoridades municipales, funcionarios provinciales, y un gran marco de vecinos y vecinas peritenses.

Con esta inauguración, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura, el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, apostando a obras que impulsan el crecimiento y la integración social.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz