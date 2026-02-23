Enfrentamiento a balazos en  el barrio 2 de Abril: un muerto

El violento incidente se registró alrededor de las 7 de la mañana de este lunes en una de las calles de circunvalación del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia.

Los vecinos que residen en ese populoso sector urbano conformado por edificios de departamentos monoblocks, escucharon ocho detonaciones de armas de fuego y luego se supo que un joven de 21 años había fallecido al ser impactado por dos balazos.

Fuentes policiales revelaron que el fatal suceso fue la consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos jóvenes que se desplazaban en una moto de mediana cilindrada y un tercer sujeto, aunque no precisaron si este último iba en otra moto, o bien se hallaba en una de las playas de estacionamiento del citado barrio.

La víctima fatal fue identificada como Ulises Olima, quien era el que conducía la moto y que, tras ser herido de muerte, avanzó de manera errática por casi cien metros hasta que la apoyó contra el lateral de una camioneta estacionada, para luego caer al suelo.

VICTIMA8

En contados minutos arribaron al lugar numerosos policías y un equipo de urgencias médicas del Hospital Zonal, pero el joven baleado ya no tenía signos vitales.

Más tarde se hizo presente personal de la División Criminalística y se confirmó que en el lugar se halló una pistola calibre 9 milímetros y varias cápsulas de proyectiles, en tanto que el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital.

No pudo precisarse si el arma de fuego pertenecía al fallecido, o bien a su acompañante, quien iba a ser sometido a un interrogatorio, en tanto otros policías estaban abocados a la búsqueda del autor de los disparos mortales.