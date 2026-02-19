Ricardo Cabbibo y Dalma Morales triunfaron en el ciclismo de ruta

La competencia, que se corrió en el autódromo General San Martín, contó con ciclistas locales, de Caleta Olivia, Deseado, Las Heras, Pico Truncado, Trelew, Puerto Madryn, Sarmiento y Bariloche.

El último domingo, el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (C.C.C.R.) organizó una jornada de ciclismo de ruta en el autódromo General San Martín. La primera fecha del torneo tuvo una enorme participación de competidores infantiles y adultos, de distintas localidades, demostrando el crecimiento constante de este deporte en la región.

En la categoría más competitiva, Rodrigo Cabibbo (C.C.C.R.) se quedó con el primer puesto, seguido por el también local Leandro Vargas y Axel Galdámez (Trelew). Mientras que, en damas la victoria fue para Dalma Morales, integrante del equipo Virgen de Lourdes de Caleta Olivia. Atrás de la santacruceña llegaron Lorena Acosta (Trelew) y Martina Gómez (Caleta Olivia).

Tanto Dalma Morales como Rodrigo Cabibbo, se destacaron con sus actuaciones en una tarde de gran nivel en la Elite. Pero también hubo un excelente desempeño en las categorías restantes.

Desde el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia, se mostraron agradecidos con cada ciclista por ser parte de la fecha, con las familias por el apoyo incondicional, y con la comunidad por acompañar y apostar al ciclismo.

“El excelente nivel de la competencia, sumado al enorme acompañamiento de las familias y del público, hizo que la jornada sea inolvidable. Continuamos trabajando para que el ciclismo siga creciendo”, valoró Ricardo Cabibbo (presidente del C.C.C.R.).

Y resaltó el acompañamiento fundamental de: Ente Comodoro Deportes y Hernán Martínez; Auto Moto Club CR y Marcelo Fabián Agrelo; Bicicletería Cabibbo; Bicicletería Cabibbo II; Lili Olmos (Librería en Casa); Raúl Roberto Roldan; y Juan Carlos Gómez.

PANORAMA

CATEGORÍA ELITE

1) Rodrigo Cabibbo (C.C.C.R)

2) Leandro Vargas (Comodoro Rivadavia)

3) Axel Galdámez (Trelew)

4) Thomás Bustamante (Comodoro Rivadavia)

5) Nahuel Olguín (C.C.C.R)

6) Luis Díaz (Comodoro Rivadavia)

7) Mario Andrés Troncoso (Caleta Olivia)

8) Diego Balboa (Caleta Olivia)

9) Santiago Dávalos (Trelew)

10) Fabricio Gacitúa (Trelew)

11) Juan Fernández (Caleta Olivia)

12) Ezequiel Lugones (Trelew)

13) Nahuel Bordón (Trelew)

14) Erik Gonzales (Comodoro Rivadavia)

15) Vera Castillo (Caleta Olivia)

16) Agustín Cano (Comodoro Rivadavia)

17) Guillermo Vargas (Comodoro Rivadavia)

18) Giuliano Maieron (Comodoro Rivadavia)

19) Uriel Castillo (Caleta Olivia)

MASTER B

1) Tomás Malerba (Trelew)

2) Manuel Escanes (Puerto Madryn)

3) Reynaldo Tapia (Puerto Madryn)

4) Aldo Atencio (Caleta Olivia)

5) Ramón Schwemmer (Caleta Olivia)

6) Eduardo Astudillo (C.C.C.R)

7) Martín Seewald (Comodoro Rivadavia)

8) Federico Solís (Trelew)

9) Miguel Vázquez (Comodoro Rivadavia)

10) Javier Estrada (Pico Truncado)

11) Angel Morales (Caleta Olivia)

12) Ernesto Cervantes (Trelew)

13) Carlos Alberto Díaz (Pico Truncado)

MASTER C

1) Federico Lemarchand (Trelew)

2) Ricardo Cabibbo (C.C.C.R)

3) Franco Andrea Gonnard (Comodoro Rivadavia)

4) Ariel Gamarra (C.C.C.R)

5) Juan Carlos Gómez (C.C.C.R)

6) Cristian Maimo (Pico Truncado)

7) Walter Rosas (Caleta Olivia)

8) Miguel Angel Díaz (Comodoro Rivadavia)

9) Cristian Torá (Comodoro Rivadavia)

MASTER D

1) Ricardo Cabibbo (C.C.C.R)

2) Ariel Mora (Virgen de Lourdes de Caleta Olivia)

3) Fabián Iniesta (Puerto Deseado)

MASTER E

1) Jorge Alberto Pérez (Caleta Olivia)

2) Eduardo Gonzales (Caleta Olivia)

3) Pedro Contreras (Caleta Olivia)

PROMO A

1) Jonathan Burgos (Caleta Olivia)

2) Ezequiel Mera (Caleta Olivia)

3) Tiziano Oyarce (Bariloche – C.C.C.R)

4) Nicolás Aguilar (Comodoro Rivadavia)

5) Carlos Arana (Comodoro Rivadavia)

6) Ezequiel Mera (Caleta Olivia)

7) Daniel Barrionuevo (C.C.C.R)

8) Jonathan Marín (C.C.C.R)

9) David Curapil (Sarmiento)

PROMO B

1) Jesús Rojas (Comodoro Rivadavia)

2) Juan Martín Benavidez (Caleta Olivia)

3) Raúl Morales (Virgen de Lourdes de C. Olivia)

4) Angel Morales (Caleta Olivia)

5) Luis Martelli (Comodoro Rivadavia)

6) Pedro Miguel Testa (Comodoro Rivadavia)

7) Roberto García (C.C.C.R)

8) Adrián Díaz (C.C.C.R)

DAMAS ELITE

1) Dalma Morales (Virgen de Lourdes de Caleta Olivia)

2) Lorena Acosta (Trelew)

3) Martina Gómez (Caleta Olivia)

4) Maitena Pino (Comodoro Rivadavia)

5) Luciana Morales (Comodoro Rivadavia)

DAMAS +35

1) Carolyn Abello (Las Heras)

2) Alejandra Ruiz (Caleta Olivia)

3) Andrea Pariente (Comodoro Rivadavia)

4) Nayare Valdés (Puerto Deseado)

5) Teresita Robledo (Caleta Olivia)

DAMAS MTB

1) Azucena Ojeda

MTB HOMBRES

1) Franco Maldonado (Renacer - Comodoro Rivadavia)

2) Oscar Ruarte (Comodoro Rivadavia)

3) Jonatan Bargas (Comodoro Rivadavia)

2 y 3 AÑOS

1) Noah Care

2) Dos Santos León

3) Maia Payalef

4 y 5 AÑOS

1) Benicio Rodríguez

2) Amparo Gómez (C.C.C.R)

3) Vera Acosta

4) Ambar Aybar

5) Joaquín Aybar

6) Felipe Bargas

7) Felipe Alvarez

8) Natanael Payalef

9) Bautista Quiñonero

10) Clara Vergara

6 y 7 AÑOS

1) Mateo Care

2) Alan Virreira

3) Emiliano Mansilla

4) Demian Barría

5) Zoe Derbes

6) Tomás Valenzuela

7) Emely Gómez

8) Bautista Marín

9) Rebecca Casarini

10) Ramiro Ruiz

8, 9 y 10 AÑOS

1) Daniel Barrionuevo (C.C.C.R)

2) Xiomara Limpichun

3) Juan Barrionuevo (C.C.C.R)

4) Thomas Quiñonero

5) Nehemías Derbes

6) Lucas Casarini

7) Vittorio Acosta

8) Max Monchebeuf

9) Bruno Bastian

10) Nehemías Gonzalorena

11 y 12 AÑOS (1 VUELTA AL AUTODROMO)

1) Santino Morales (Virgen de Lourdes – C. Olivia)

2) Tobías Chacano

3) Ander Vergara

4) Ian Limpichun

5) Thiago Díaz

6) Camila Marín

7) Lorenzo Monchebeuf

8) Uma Díaz

9) Valentín Monchebeuf

10) Benjamín Flores

13 y 14 AÑOS

1) Tiziano Oyarce (C.C.C.R – Bariloche)

2) Gabriel Chacano (C. Rivadavia)

3) Santiago Gunther (Virgen de Lourdes – C. Olivia)

4) David Flores (C. Rivadavia)

5) Bruno Canodra (C. Rivadavia)

6) Benjamín Vargas (C. Rivadavia)