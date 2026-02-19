Paro general: fuerte acatamiento y escasa actividad en Comodoro

El paro general convocado a nivel nacional tiene este jueves un fuerte acatamiento en Comodoro Rivadavia, donde desde las primeras horas de la jornada se registra muy poca circulación, servicios interrumpidos y una actividad sensiblemente reducida en distintos sectores.

La medida de fuerza fue impulsada por la CGT para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, al que los sindicatos califican como un intento de precarización del empleo y pérdida de derechos laborales.

Desde la medianoche, el paro comenzó con un alto nivel de adhesión, lo que se tradujo en la paralización total del transporte público, un factor clave que dificultó el traslado de trabajadores y profundizó el impacto de la medida. Asimismo, los bancos permanecen sin atención al público, mientras que organismos y dependencias muestran funcionamiento reducido.

En este contexto, el movimiento en las calles es prácticamente nulo, especialmente durante la mañana. No obstante, se observa que la mayoría de los comercios del centro permanecen abiertos, aunque con escasa afluencia de clientes.

Concentración en el centro

Si bien la CGT convocó a un paro sin movilización central a nivel nacional, en Comodoro Rivadavia está prevista una concentración desde las 11 horas en la intersección de las calles Güemes y San Martín, donde se espera la participación de gremios, organizaciones sociales y trabajadores en el marco de la jornada de protesta.

Se trata del cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, que coincide además con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, un punto que refuerza el carácter político y sindical de la medida.

En síntesis, el paro general se siente con fuerza en Comodoro Rivadavia, con servicios clave interrumpidos, baja circulación y una convocatoria que busca visibilizar el rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.