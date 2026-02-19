En San Martín y Güemes se produjo la concentración en el marco del paro nacional. Advierten sobre pérdida de derechos, impacto en jubilados y trabajadores públicos y privados.

Gremios se concentraron en el centro para manifestar su rechazo a la reforma

En la esquina de San Martín y Güemes, referentes de organizaciones sindicales y sociales de Comodoro Rivadavia se concentran este jueves al mediodía para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria se realizó en simultáneo con el paro nacional promovido por la Confederación General del Trabajo (CGT) y reunió a gremios como CTA, Judiciales, ATECh, Camioneros, trabajadores de Aerolíneas y agrupaciones de jubilados, entre otros sectores.

Fernando García, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), señaló que la jornada remarca la necesidad de “unidad” para enfrentar lo que definió como una reforma “antiobrera”. Sostuvo el dirigente sindical que el proyecto de Javier Milei generará más desocupación y profundizará el deterioro social.

Por su parte, Ignacio Rivero, dirigente de ATECh, advirtió que la iniciativa representa “un retroceso histórico” para la clase trabajadora, acotando que no solo afecta al sector privado, sino también al empleo público, considerando que pone en riesgo conquistas laborales consolidadas hace décadas. “Esto impacta en el futuro de nuestros hijos y estudiantes”, planteó.

Desde el sector aeronáutico, Carolina González afirmó que en Comodoro el acatamiento a la huelga es total. Indicó que, aunque trabajan bajo relación formal, la reforma implica pérdida de derechos y no contempla soluciones para el empleo no registrado. También expresó preocupación por eventuales intentos de privatización que podrían afectar la estabilidad laboral.

En tanto, Fabián Pereyra, de la Agrupación de Jubilados en Lucha, sostuvo que el proyecto perjudica de manera directa al sector pasivo y cuestionó su constitucionalidad.

Finalmente, Nahir Cufré, referente de Intercargo, describió un escenario de incertidumbre. Señaló que los salarios pierden poder adquisitivo y que la inflación “no refleja la realidad cotidiana”. Recordó que en Comodoro el sector está compuesto por 11 trabajadores que intentan sostener sus puestos en un contexto “adverso”.