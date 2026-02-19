La interrupción del servicio comenzó este miércoles a las 18 y afecta a los barrios de ambas zonas.

Se extiende en 12 horas el corte de agua en Zona Sur y Centro

Este jueves 19 de febrero, desde las 18 horas, se extenderá por 12 horas el corte del suministro de agua potable en las zonas Sur y Centro, debido a una avería detectada en un tramo del Acueducto del ’66. Ambos sectores permanecían sin el servicio desde el miércoles a las 18, en función del cronograma de cortes previsto a fines del año 2025.

Según se informó oficialmente desde la SCPL, la falla se localizó entre Cerro Negro y Valle Hermoso, por lo que fue necesario interrumpir el servicio para permitir las tareas de reparación.

Personal operativo se encuentra trabajando en el sector, realizando las maniobras de vaciado de la cañería y la posterior intervención sobre el ducto afectado, con el objetivo de normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Desde los departamentos de Saneamiento y del Sistema de Acueductos y Acuíferos de la SCPL indicaron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad vinculada al avance de los trabajos.