Trasladan los restos de Sofía a Villa Ballester

La joven hacía buceo en Puerto Madryn cuando murió. Según las primeras informaciones, no se detectaron signos de intervención de terceros.

En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a Sofía Devries, la joven de 23 años que murió cuando buceaba en el mar para obtener una certificación de buceo deportivo en Puerto Madryn. Su cuerpo fue hallado por las autoridades el miércoles tras más de 48 horas de búsqueda.

De acuerdo a lo que publicó el medio Madryn Ahora, Devries murió por “asfixia por sumersión”, es decir, ahogamiento. Según las primeras informaciones de la investigación, no se detectaron signos de intervención de terceros. En este contexto, se abrió una causa en la Justicia para investigar negligencias o la participación de otras personas en la desaparición de la víctima.

Por otro lado, se tomaron muestras para estudios complementarios, cuyos resultados serán incorporados al expediente.

Se informó además que un servicio fúnebre proveniente de la provincia de Buenos Aires llegaría este jueves a Puerto Madryn para trasladar los restos a Villa Ballester, de donde Sofía era oriunda.

El hallazgo de su cuerpo tuvo lugar el miércoles por la tarde tras más de 48 horas de búsqueda por un buzo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) a 20 metros de profundidad en la zona del Parque Acuático donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809.

Sofía había sido vista por última vez el lunes 16 de febrero, mientras realizaba una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas. El incidente ocurrió cuando la joven realizaba una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). Integraba un contingente junto con su novio, Leonardo Alonso.

Según información preliminar dada a conocer por la fiscalía a cargo de María Angélica Cárcano, en circunstancias y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios a la embarcación a la que había llegado a la zona donde se produjo la inmersión.

Desde el inicio, la búsqueda movilizó un amplio despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Con el correr de las horas, fuentes del operativo habían admitido que las posibilidades de encontrarla con vida eran remotas, aunque remarcaron que el rastrillaje no se interrumpiría hasta agotar todas las instancias.

Devries era oriunda de Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja con el objetivo de avanzar en una certificación de buceo, actividad que formaba parte de sus intereses personales.

Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), también se desempeñaba como creadora de contenido en redes sociales, donde compartía experiencias vinculadas a viajes y estilo de vida. Su entorno la describió como entusiasta y comprometida con proyectos vinculados al ambiente.