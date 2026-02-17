Nuevo corte de agua entre este martes y el jueves

El suministro se interrumpirá durante 24 horas en Zona Norte este martes y en Zona Sur y Central el miércoles.

El Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este martes 17 de febrero, a partir de las 18:00 y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia.

En tanto, el miércoles 18 de febrero, también desde las 18:00 y por 24 horas, el corte se extenderá a las zonas Sur y Central de la ciudad.

Según se indicó oficialmente, la medida tiene como objetivo recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata, ante el incremento del consumo registrado durante la temporada de verano.

Desde el organismo explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, salvo en situaciones extraordinarias como episodios de turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, lo que sí varía es la demanda de agua.

Durante el verano, el consumo supera la capacidad de producción y distribución del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, la menor demanda permite sostener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a hacer un uso responsable del recurso, al remarcar que el cuidado del agua resulta fundamental para garantizar el abastecimiento en toda la ciudad.