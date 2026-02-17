Nula esperanza de encontrar con vida a la buzo Sofía

Tras más de 24 horas desde su desaparición durante una inmersión recreativa, las autoridades confirmaron que las chances de hallar a la joven de 23 años con vida son nulas.

La operación para localizar a Sofía Devries, turista bonaerense de 23 años, entró en un momento crítico en Puerto Madryn. Según Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”.

El incidente ocurrió el lunes durante una expedición de buceo recreativo en el Parque Submarino HU SHUN YU 809, frente a Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo. Del grupo de cuatro buceadores, solo tres emergieron a la superficie, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Wagner subrayó la gravedad de la situación: “Ya han pasado más de 24 horas y, debido a la profundidad en la que se encontraba, no hay que generar falsas expectativas”. Pese a que la zona contaba con autorización de la Prefectura y es considerada segura, la actividad no incluye vinculación directa con la superficie, lo que aumenta el riesgo en caso de incidentes.

El operativo desplegó rápidamente recursos especializados: un medio de superficie con nadador de rescate y un guardacostas con personal de buceo de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental.

Mientras tanto, los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Andrés Ísola; dos permanecen en cámara hiperbárica y uno bajo observación.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano, mientras la Prefectura mantiene la búsqueda activa, aun cuando las probabilidades de un hallazgo favorable son extremadamente bajas.