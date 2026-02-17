Rescatan a dos hombres en el Lago Musters

Iban en un gomón que fue localizado a unos diez kilómetros de la costa; sus ocupantes se encontraban en buen estado de salud.

este lunes, alrededor de las 15, se activó un protocolo de emergencia en la localidad de Sarmiento tras recibirse un llamado telefónico en el cuartel de Bomberos Voluntarios que alertaba sobre la desaparición de una embarcación tipo gomón en las costas del Lago Musters. En ella navegaban dos hombres mayores de edad.

De inmediato, dos dotaciones de bomberos se dirigieron al lugar e iniciaron las tareas de búsqueda y rescate, en un operativo coordinado con personal policial. Debido a la complejidad del área y a las características del espejo de agua, el procedimiento contó con la colaboración de un vecino pescador, quien facilitó su propia embarcación y aportó su conocimiento del lago para agilizar los rastrillajes.

Tras un intenso trabajo, los equipos lograron localizar el gomón a unos diez kilómetros de la costa. Ambos tripulantes fueron rescatados en buen estado de salud y no requirieron traslado a un centro asistencial.

Desde la institución de Bomberos Voluntarios destacaron el compromiso y la rapidez del personal interviniente, y agradecieron especialmente la colaboración desinteresada del vecino, de apellido Espinosa, cuyo aporte resultó clave para el éxito del operativo.