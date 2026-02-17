Joven huyó tras chocar y su padre asumió la responsabilidad del vehículo

El siniestro ocurrió de madrugada en la intesección de avenida Polonia y Bahamonde y no dejó heridos. El conductor señalado abandonó la escena y el automóvil fue secuestrado por Tránsito.

Un accidente vial se produjo durante la madrugada de este martes en la intersección de Polonia y Bahamonde, sin que se registraran personas lesionadas. El hecho fue reportado alrededor de la 1:45 a través del Centro de Monitoreo 946, que alertó a la Policía sobre una colisión en el sector.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el choque involucró a un Volkswagen Gol Trend y a un Ford Fiesta. De acuerdo con la información oficial, el conductor de este último rodado se retiró inmediatamente después del impacto, dejando el automóvil sobre la calzada.

En tanto, personal de Tránsito realizaron el test de alcoholemia al conductor del Gol Trend, cuyo resultado fue negativo.

Minutos más tarde se presentó el propietario del Ford Fiesta, quien indicó que el vehículo era conducido por su hijo, de 19 años, al momento del siniestro. Según explicó, el joven se habría retirado del lugar por temor tras la colisión.

Por disposición de las autoridades, una grúa municipal trasladó el automóvil abandonado al corralón y se procedió a su secuestro.

Además, se labró el acta de infracción correspondiente. Desde la dependencia interviniente confirmaron que no hubo heridos y que continuarán las actuaciones administrativas previstas para este tipo de casos.