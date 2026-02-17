Un colectivo de larga distancia y una moto de reparto protagonizaron un choque en Rivadavia e Italia. El tránsito se vio parcialmente interrumpido.

Otro repartidor en moto herido por un choque en pleno centro

Un siniestro vial alteró la circulación en el centro cuando un colectivo de larga distancia de la empresa Etap colisionó con una motocicleta de reparto en la esquina de la Avenida Rivadavia y la calle Italia.

El conductor del vehículo menor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal sanitario. La magnitud del choque provocó una interrupción parcial del tránsito mientras los equipos de emergencia aseguraban la zona y prestaban asistencia.

Efectivos de la Comisaría Primera se hicieron presentes para realizar las actuaciones correspondientes, identificando a los involucrados y preservando el área para las pericias.

Se investigan las circunstancias del accidente, incluyendo la presencia inusual de un colectivo de larga distancia en este cruce céntrico, y se llevan adelante las pericias para determinar la causa exacta del siniestro.