El procedimiento se inició tras un aviso por una presunta discusión de pareja. Durante el control, la Policía halló varias armas blancas entre sus pertenencias y lo trasladó a la comisaría.

Detienen a un hombre armado con cuchillos en la Costanera

Un hombre de 39 años fue detenido este lunes por la tarde en Costanera, luego de que efectivos policiales intervinieran ante un llamado que alertaba sobre un conflicto de pareja en la zona.

Al arribar al lugar, el personal realizó un palpado preventivo al sospechoso y detectó que llevaba ocultos entre sus prendas varios elementos cortantes.

De acuerdo con la información oficial, el individuo adoptó una actitud hostil frente a los uniformados e intentó confrontarlos, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

En el procedimiento se secuestraron un cuchillo de aproximadamente 32 centímetros de largo, otro de marca Stanless y una tijera.

El caso fue encuadrado como una infracción al Código de Convivencia Ciudadana de Chubut, quedando el involucrado a disposición de la autoridad competente.