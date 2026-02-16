Una buzo de 23 años desapareció en el Golfo Nuevo

Un intenso rastrillaje se realizaba en la tarde de este lunes en Puerto Madryn, luego de la desaparición de una buzo que integraba un grupo de personas que por la mañana realizaron una de las tradicionales salidas a aguas del Golfo Nuevo.

Los datos que se conocieron daban cuenta de que cuatro personas se sumergieron y tras unos minutos tres salieron a flote, mientras que la cuarta no lo hizo. Se trata de una joven de 23 años que había salido para disfrutar de la práctica del bautismo de buceo.

Ante la desaparición de la joven, se dio aviso a Prefectura Naval Argentina que activó el protocolo de rigor. Esto permitió establecer el último punto de contacto entre la buzo y el resto de los integrantes de la excursión. Luego se desplegaron diferentes medios para la búsqueda que estaría centrada en las inmediaciones del parque ubicado a la altura de Punta Cuevas.