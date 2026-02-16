Seis cachorros fueron arrojados desde un barranco en Stella Maris

El hallazgo ocurrió frente a la Escuela 169. Tres de los animales murieron y los restantes permanecen bajo cuidado de vecinos.

Un grave hecho de maltrato animal generó indignación en el barrio Stella Maris, donde seis cachorros recién nacidos fueron hallados dentro de una mochila que habría sido arrojada desde un barranco, frente a la Escuela 169.

El descubrimiento –según publica el portal El Comodorense- se produjo cuando una vecina que transitaba por la zona advirtió la presencia del bolso y decidió acercarse a revisar su contenido. Al abrirlo, encontró a los pequeños animales en estado crítico. Al momento del rescate, solo tres de los seis cachorros se encontraban con vida.

De acuerdo con el testimonio de vecinos del sector, se presume que los animales fueron lanzados desde el barranco con la intención de abandonarlos, lo que provocó una profunda conmoción en la comunidad. La situación despertó fuertes expresiones de repudio por el nivel de violencia ejercido contra los animales.

Actualmente, los tres cachorros sobrevivientes permanecen al cuidado de vecinos, quienes les suministran leche maternizada y realizan un seguimiento constante de su evolución, con la esperanza de que puedan recuperarse.

“¿Cómo puede existir gente capaz de algo así?”, expresó una de las personas que participa en su cuidado, al tiempo que destacó la rápida intervención de las vecinas que hicieron posible el rescate.