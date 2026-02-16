Terminó incrustado en una financiera tras chocar un vallado

El siniestro ocurrió esta mañana en San Martín e Italia. El conductor no habría advertido las estructuras colocadas por los preparativos de Carnaval. Hubo daños de consideración.

Un violento choque se produjo en horas de la mañana de este lunes sobre San Martín e Italia, cuando un automóvil perdió el control y terminó impactando contra la vidriera de una oficina financiera ubicada en ese sector céntrico.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor no habría advertido el vallado instalado como parte de la organización de los carnavales que se desarrollarán esta tarde y mañana en la zona. Al intentar maniobrar, el vehículo se desvió y acabó incrustado contra el frente del comercio.

Si bien la colisión generó importantes destrozos materiales en la fachada del local, no se registraron personas lesionadas.

María José, responsable de la oficina afectada, confirmó a Radiovisión que al momento del impacto no había clientes en el sector de la vidriera y que solo se reportaron daños estructurales.

Personal correspondiente trabajó en el lugar para retirar el rodado y evaluar las condiciones de seguridad en el área.