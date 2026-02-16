Volcó un camión con 85 vacunos en la Ruta 25

El siniestro se produjo entre Tecka y Paso de Indios. Hubo animales sueltos sobre la calzada y la ruta permaneció parcialmente obstruida varias horas.

Un camión que transportaba hacienda vacuna volcó el viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 25, a unos 25 kilómetros de Tecka en dirección a Paso de Indios. El siniestro ocurrió entre los kilómetros 504 y 505, alrededor de las 20:45 horas.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Distrito Tecka, dependiente de la Unidad Regional Esquel, el rodado involucrado fue un camión Volkswagen con semirremolque ganadero perteneciente a la firma Granjas Integradas Santa Inés S.A., que trasladaba 85 animales vacunos distribuidos en una estructura de dos pisos.

Siempre según el parte oficial, al descender en una zona de curvas el conductor —un hombre de 40 años domiciliado en Trelew— habría perdido el control del vehículo debido a la velocidad y al peso de la carga, lo que provocó el vuelco.

Tras el accidente, la cinta asfáltica quedó parcialmente obstruida y se constató la presencia de animales sueltos sobre la calzada, además de varios vacunos muertos en el interior del transporte.

Personal policial de la Comisaría de Tecka y agentes de la APSV realizaron tareas de señalización y control vehicular durante la noche del viernes y la jornada del sábado, con la colaboración de Bomberos Voluntarios.

En cuanto al estado de salud del chofer, la Policía informó que llevaba colocado el cinturón de seguridad y fue examinado por la médica del hospital local, quien certificó que no presentaba lesiones. El conductor se encontraba fuera de peligro.

El sábado 14 de febrero, alrededor de las 15 horas, se llevó a cabo un nuevo operativo en el lugar, donde permanecía el camión volcado. Según un segundo parte oficial, el propietario de la hacienda, domiciliado en Gaiman, se presentó con camiones propios para trasladar los animales sobrevivientes.

Una vez completado el traslado del ganado y coordinado el retiro del vehículo siniestrado, la Ruta Nacional 25 quedó nuevamente habilitada, sin que se registraran novedades posteriores.