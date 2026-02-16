Tenía 49 años el motociclista que murió trágicamente en Km 8

Se llamaba Juan Toloza, según trascendió. El accidente ocurrió en la esquina de las avenidas Nahuel Huapi y Raúl Encina.

Un motociclista falleció este lunes tras protagonizar un accidente de tránsito en Km 8, luego de impactar contra un automóvil que se encontraba estacionado. El hecho se registró en la esquina de las avenidas Nahuel Huapi y Raúl Encina.

La víctima –según publicó Crónica- fue identificada como Juan Toloza, de 49 años, quien conducía una motocicleta Yamaha. Según trascendió, circulaba a alta velocidad cuando perdió el control del rodado y chocó contra el vehículo detenido en la vía pública.

Tras el impacto, personal de emergencias acudió al lugar para asistir al conductor, pero debido a la gravedad de las lesiones se confirmó su fallecimiento. En el sector también intervino personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.