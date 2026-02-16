Una periodista fue acosada y encontraron al agresor tras una campaña viral

El episodio ocurrió durante el cierre de la previa del partido entre Huracán y Sarmiento. La Subcomisión de Género del club de Parque Patricios inició la evaluación de medidas.

Una cronista sufrió acoso verbal por parte de un socio del club Huracán, durante la previa del encuentro ante Sarmiento, en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Mientras se realizaba el cierre de la transmisión del programa La Previa, emitido por el canal de YouTube Quemero TV, un socio que ingresaba al estadio, pasó junto a la periodista, identificada como Lucía, y le dijo: "Te rompo todo". La situación provocó conmoción en la cronista y sus compañeros que, rápidamente, impulsaron una campaña en redes sociales para identificar al agresor.

"Necesito compartir esto porque siempre es un placer cubrir la calle para @SoyQuemeroTV pero hoy un desubicado se creyó con el poder de pasar en vivo y decirme al oído 'te rompo todo' sin importarle absolutamente nada. Entonces yo me siento con la libertad de escracharlo", escribió la cronista en su cuenta de X, compartiendo el mal momento.

Tras la difusión del episodio y la reacción de la comunidad quemera, la Subcomisión de Género del club tomó intervención del caso, lograron identificar al agresor y están evaluando los pasos a seguir.