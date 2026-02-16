El consejo directivo de la central obrera resolvió la medida de fuerza, que será sin movilización y con paro de transporte. Se espera que la sesión en Diputados sea el miércoles o jueves.

La CGT confirmó que habrá paro general el día que se trate la reforma laboral

La CGT resolvió finalmente que paralizará todas las actividades en el país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El paro será sin movilización y los gremios del transporte confirmaron su adhesión. Es el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei.

La cúpula directiva de la CGT decidió este lunes realizar la extrema medida, luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual este mediodía.

Jerónimo había señalado el domingo que estaban “dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

La decisión de la central obrera estuvo presidida por el llamado al paro de sectores sindicales, entre ellos los aceiteros.

Por la mañana, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón, Daniel Yofra, había convocado a un paro como medida de protesta contra la reforma laboral.

“Somos producto de los paros y de las huelgas, las usamos como herramienta fundamental desde hace bastante tiempo”, sostuvo en declaraciones a un streming, y sumó: “A este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas, no alcanza solamente con manifestarse en las calles”.