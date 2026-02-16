Repartidor de Pedidos Ya con muerte cerebral

El trabajador de Pedidos Ya fue embestido este fin de semana en Alsina y Dorrego.

Un repartidor de la aplicación Pedidos Ya permanece con muerte cerebral luego de haber sido atropellado en la Alsina y Dorrego, un cruce donde se registran reiterados siniestros viales. La gravedad del cuadro fue informada por ABC Diario.

El hecho ocurrió el sábado, poco después del mediodía, en una zona señalada por vecinos como peligrosa debido a la frecuencia de accidentes. Tras el impacto, el trabajador fue asistido por personal de emergencias y trasladado a un centro de salud, donde quedó internado en estado crítico.

Por su parte, la automovilista involucrada fue sometida al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Las actuaciones judiciales continúan para determinar la mecánica del siniestro, mientras el caso genera conmoción y reabre el debate sobre la seguridad vial en ese sector de la ciudad.