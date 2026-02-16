Motociclista murió tras chocar contra un auto estacionado en Km 8

El hecho ocurrió este lunes por la tarde. Personal policial y sanitario intervino en el lugar, pero la víctima falleció pese a la asistencia.

Un siniestro vial con consecuencias fatales se registró durante la tarde de este lunes 16 de febrero en avenida Nahuel Huapi, en Kilómetro 8, donde una motocicleta colisionó contra un vehículo que se encontraba estacionado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar por Del Mar Digital, tras el impacto el conductor del rodado menor quedó tendido sobre la calzada. Minutos después arribaron efectivos policiales y una ambulancia para asistir a la víctima.

A pesar de la rápida intervención del personal médico, se confirmó el fallecimiento del motociclista en el lugar. La noticia fue ratificada a este medio por fuentes vinculadas al procedimiento.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el choque, ya que no trascendieron detalles sobre qué habría podido provocar la colisión que tuvo como víctima a otro motociclista en Comodoro.