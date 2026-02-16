Bullrich usó en la sesión Ray Ban que sacan fotos y filman

La senadora se mostró con uno de los últimos lanzamientos de la clásica firma estadounidense: las gafas utilizan herramientas de IA y pueden sacar fotos y filmar.

Pocos días después de la sesión en el Senado que le dio media sanción al proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno, comenzaron a circular algunas imágenes que aluden a unas gafas que utilizó la senadora Patricia Bullrich durante el debate. Se trata de las Ray-Ban Meta, anteojos inteligentes que incorporan herramientas de inteligencia artificial (IA) y permiten capturar fotos, videos y audio en tiempo real.

En las fotografías se observa a la exministra de Seguridad con un modelo de marco blanco mientras intervenía brevemente en el recinto antes de ceder la palabra a los senadores Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera, quienes detallaron modificaciones técnicas del dictamen. Más tarde, durante su discurso de cierre —que se extendió por unos 45 minutos— ya no llevaba puestos los lentes.

El modelo, que no se comercializa de manera directa en las tiendas oficiales de Ray-Ban en la Argentina y suele conseguirse a través de importadores o revendedores especializados, ganó popularidad por sus prestaciones tecnológicas.

De acuerdo con la información publicada por la marca, las gafas desarrolladas junto a Meta cuentan con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles integrada en el armazón, que permite tomar fotografías y grabar videos. También habilitan la realización y recepción de llamadas con manos libres y la reproducción de audio.

El sistema puede activarse mediante controles táctiles ubicados en las varillas o a través de comandos de voz. Según detalla la empresa, el dispositivo está diseñado para “capturar lo que el usuario ve y oye” sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.

Los anteojos incorporan además micrófonos y altavoces discretos que, según el fabricante, proyectan el sonido de modo tal que resulte audible principalmente para quien los lleva puestos.

En el mercado local, a través de plataformas de venta online como Mercado Libre, el precio del modelo base de segunda generación oscila entre los $720.000 y los $1.500.000, dependiendo del tipo de cristal, del color del armazón y del vendedor. También existen otras alternativas que traen opciones importadas de Estados Unidos y que, incluyendo impuestos y cupones de descuento, rondan entre los $580.000 y los $720.000.