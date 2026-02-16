"No me dan miedo los gérmenes. Solía aspirar cocaína en inodoros"

El secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy, aseguró que no teme a los gérmenes y relató episodios extremos de consumo de cocaína en su juventud. La frase reavivó cuestionamientos por su histórica postura antivacunas.

El actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., volvió a quedar en el centro de la polémica tras declarar que no le teme a los gérmenes, en el marco de una entrevista donde evocó su pasado de adicción a las drogas.

La afirmación se produjo durante su participación en el podcast This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante Theo Von. Allí, Kennedy relató que en su juventud llegó a consumir cocaína en condiciones extremas y utilizó esa experiencia para graficar su despreocupación frente a la exposición a bacterias y virus.

“No me asustan los gérmenes”, sostuvo, al explicar que durante la pandemia de covid-19 priorizó continuar asistiendo a reuniones presenciales de recuperación porque consideraba que el riesgo de una recaída era mayor que el del contagio.

Sus declaraciones adquieren especial relevancia por el cargo que ocupa y por su trayectoria pública. Kennedy ha sido durante años una de las voces más visibles del movimiento crítico de las vacunas en Estados Unidos, cuestionando la seguridad y eficacia de distintos inmunizantes y promoviendo posturas que la comunidad científica ha refutado reiteradamente.

Aunque el funcionario insiste en que sus posiciones apuntan a exigir mayores estándares de seguridad, organizaciones médicas y expertos en salud pública lo han señalado por difundir información engañosa sobre la vacunación, especialmente en el contexto de la pandemia.