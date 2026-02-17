Intentaron ingresar a un almacén de La Floresta mediante un boquete

Ocurrió durante la madrugada en avenida Rivadavia al 3400. Los autores dañaron la pared a través del nicho de gas, aunque no lograron acceder al interior del comercio.

Un intento de robo se registró en las primeras horas de este martes en el almacén “Chelita”, ubicado sobre avenida Rivadavia al 3400, en el barrio La Floresta. Pese a los daños ocasionados en la estructura, los autores no consiguieron ingresar al local.

De acuerdo con la información recabada, los desconocidos aprovecharon el escaso movimiento en la zona durante el fin de semana largo para avanzar con la maniobra. Primero abrieron la puerta del nicho de gas, situado en el frente del comercio, y desde allí comenzaron a perforar la pared con herramientas, aparentemente con la intención de abrir un hueco que les permitiera acceder al interior.

El plan no llegó a concretarse y sólo quedaron daños materiales en la mampostería exterior. La situación fue advertida por la propietaria, Graciela, cuando arribó al negocio para iniciar la jornada laboral.

Tras el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía. En el lugar trabajó personal de la Seccional Cuarta y posteriormente intervino Policía Científica, que realizó un relevamiento fotográfico, levantó posibles rastros y tomó declaraciones, tanto a la dueña como a responsables de una panadería vecina, la cual no resultó afectada.

En diálogo con Crónica, la comerciante señaló que el ataque habría ocurrido durante la noche y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el daño haya sido una antesala de un nuevo intento. Además, indicó que si bien en ocasiones han sufrido pequeños hurtos, no considera que la inseguridad en el sector sea constante.

La mujer también recordó un robo ocurrido años atrás, cuando delincuentes ingresaron por la parte posterior del local y sustrajeron mercadería de la heladera, lo que representó una pérdida significativa en los primeros tiempos del comercio.