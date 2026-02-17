El hecho ocurrió a la altura del Cenotafio. La mujer fue hospitalizada y el automovilista registró 1,55 g/l de alcohol en sangre.

Se arrojó de un vehículo en movimiento sobre la Ruta 3 y el conductor estaba borracho

Una mujer se arrojó de un vehículo en movimiento este martes por la mañana en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del Cenotafio. El episodio se registró alrededor de las 8:00, cuando el Centro de Monitoreo dio aviso a efectivos de la Comisaría Seccional Primera sobre la situación ocurrida frente al Cerro Chenque.

Al arribar, el personal constató que la mujer se encontraba tendida sobre la calzada, consciente. De inmediato se solicitó la intervención de una ambulancia y, tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada al Hospital Regional para una evaluación médica.

En paralelo, intervino personal de Criminalística, que realizó el relevamiento correspondiente. Asimismo, agentes de Tránsito practicaron el test de alcoholemia al conductor del rodado, un Ford EcoSport.

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el hombre fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales señalaron que la mujer estaría fuera de peligro. La investigación continúa para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.