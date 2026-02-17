Cinco guanacos faenados y armas secuestradas en un control

Dos sujetos transportaban restos de cinco ejemplares de Lama guanicoe en la caja de su camioneta.

Personal de la División Seguridad Rural de Sarmiento, dependiente de la Policía del Chubut, secuestró armas de fuego y restos de cinco guanacos durante un control vehicular realizado este lunes 16 de febrero, alrededor de las 22:30, sobre la Ruta Provincial 24, a la altura del puente Traverso.

Durante el operativo fue interceptada una camioneta Ford Ranger roja, conducida por un hombre identificado como Luis Guillermo S., quien viajaba acompañado por Juan Carlos D.

Al ser consultados por la presencia de armas de fuego, los ocupantes exhibieron una carabina de repetición Remington calibre .223 con mira telescópica y una carabina semiautomática calibre .22, con un cargador que contenía tres municiones. Según se informó, ambas armas serían propiedad del acompañante.

En la caja del vehículo, y a simple vista entre bolsas, los efectivos observaron restos de animales. Ante esta situación, el rodado fue escoltado hasta la base de la División Seguridad Rural, donde, en presencia de un testigo civil, se constató el traslado de diez cuartos, diez paletas y diez lomos, correspondientes a cinco ejemplares de Lama guanicoe.

Las autoridades procedieron al secuestro preventivo del armamento para verificar su legalidad y al decomiso de los restos faenados, que serán destruidos conforme a la normativa vigente.