El siniestro ocurrió en la madrugada de este martes. El automovilista arrojó 1,46 g/l en el test de alcoholemia y el vehículo fue secuestrado.

Chocó contra una columna en Ruta 1: estaba alcoholizado y sin seguro

Un siniestro vial se registró este martes a las 4:41 sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la altura del Hotel El Secreto, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La intervención fue activada tras un aviso del Centro de Monitoreo, que alertó a la guardia de la Comisaría Distrito Km 8 sobre un choque en el sector. Al llegar, los efectivos constataron que una camioneta Chevrolet Montana Sport (dominio LXW-764) había impactado de frente contra una columna de alumbrado público, la cual resultó destruida por la violencia del golpe.

El único ocupante del rodado, identificado como Jesús María Carrizo, de 35 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Además, se verificó que el conductor no contaba con el seguro obligatorio vigente.

Frente a estas irregularidades, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del vehículo, procedimiento que quedó a cargo de personal de la Dirección General de Tránsito.

Como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió daños considerables en el sector delantero, incluyendo paragolpes, parrilla, ópticas y parabrisas, además de afectaciones en el techo. La estructura de alumbrado fue posteriormente reparada por operarios de la SCPL.