Volcó tras chocar contra una camioneta estacionada y fue hospitalizada

El hecho ocurrió cerca de la medianoche sobre avenida Lisandro de la Torre a la altura del barrio Quirno Costa. La conductora fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Regional para su evaluación.

Una mujer debió ser derivada al Hospital Regional luego de protagonizar un vuelco durante la noche del lunes en el barrio Quirno Costa.

El episodio se produjo alrededor de las 23:30 sobre la avenida Lisandro de la Torre, en el tramo comprendido entre El Patagónico y Carlos Gardel. Personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió al sector tras un llamado que alertaba sobre un accidente de tránsito.

Al arribar, los efectivos encontraron un Fiat Punto recostado sobre uno de sus laterales. La conductora permanecía dentro del habitáculo al momento de la intervención.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios —Unidad 60, bajo la supervisión del cabo Gómez— y personal médico encabezado por la doctora Novarino. Tras las primeras atenciones en el lugar, se dispuso el traslado preventivo de la mujer al nosocomio para realizar estudios complementarios y descartar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo circulaba en dirección a avenida Polonia cuando, por motivos que se intentan establecer, impactó contra una Renault Duster que se encontraba estacionada sobre la misma arteria. Como consecuencia del choque, el automóvil perdió estabilidad y terminó volcado sobre la calzada.

Fuentes policiales señalaron que se logró ubicar a un familiar directo de la conductora, quien se acercaría al hospital para acompañarla. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Seccional Cuarta.