La joven de 23 años desapareció el lunes al mediodía mientras practicaba buceo en Puerto Madryn. Su pareja cuestiona a las autoridades.

"La Prefectura no tuvo un rápido accionar", acusa el novio de Sofía

“Se centraron en lo burocrático primero, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn”, señaló en sus redes Leo, novio de Sofía Devries, la joven de 23 que permanece desaparecida desde el lunes al mediodía en Puerto Madryn.

El joven también cuestionó a la Justicia porque “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad; hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

Añadió que “una sola chica se brindó humanamente conmigo, que lógicamente estoy alterado y muy triste con esta situación. La escuela de buceo aún sigue buscando también y fueron súper amigos conmigo; no me dejaron solo en ningún momento”.

LAS HIPOTESIS

En tanto, los investigadores brindaron una serie de hipótesis sobre lo sucedido. Según indicaron fuentes oficiales, la mujer formaba parte de un grupo que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para realizar una titulación de buceo.

El jefe de salvamento y buceo de la Prefectura Naval, Adrián Wagener, dialogó con TN y dio detalles sobre las hipótesis que se manejan en medio del operativo.

“La opción menos probable es que se haya quedado sin aire en el botellón, otra que se haya quedado enganchada en algún lado y no pudo salir”, explicó.

Sin embargo, sí destacó una posibilidad como la más probable. “La mayor de las hipótesis es que por la profundidad, temperatura u otros factores haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya realizado una mabiobra mal al no tener experiencia”, resaltó.

Asimismo, explicó que la investigación se inclina por esta opción debido a que la pareja de buceo de la chica ascendió e informó que la joven estaba en una “situación complicada”. En ese contexto, aclaró que intentó ayudarla, pero no lo consiguió.

El prefecto, además, especificó que eran siete personas en el agua, cerca del muelle de Puerto Madryn, remarcando que se trataba de una zona segura para este tipo de actividades y que está habilitada por la Prefectura.