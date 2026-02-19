La medida de la CGT es sin movilización, aunque agrupaciones sociales marchan al Congreso. A las 14 Diputados inicia el tratamiento del proyecto que llega del Senado.

El paro contra la reforma laboral se hace notar en todo el país

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo. Solo funcionan algunos colectivos. En tanto, comenzaron las movilizaciones a la Ciudad por parte de agrupaciones de izquierda.

En tanto, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, sentido a CABA de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para este jueves, 19 de febrero, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional a través del Congreso.