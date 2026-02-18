Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro

Según la empresa, más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación motivada por el paro contra la reforma que precariza el empleo en Argentina.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada, informó.

Asimismo, Aerolíneas Argentinas señaló en un comunicado que adoptó “todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada”.

La compañía “reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, indicó luego de asegurar que la interrupción tendrá un costo de 3 millones de dólares, aproximadamente.

PARA LOS PASAJEROS

Se recomienda a quienes tengan vuelos programados para esa jornada verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía. También se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com.