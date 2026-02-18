Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada, informó.
Asimismo, Aerolíneas Argentinas señaló en un comunicado que adoptó “todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada”.
La compañía “reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, indicó luego de asegurar que la interrupción tendrá un costo de 3 millones de dólares, aproximadamente.
PARA LOS PASAJEROS
Se recomienda a quienes tengan vuelos programados para esa jornada verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía. También se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com.