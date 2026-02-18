Barrios afectados presentaron un manifiesto conjunto

Vecinos de Médanos, Los Tilos, El Marquesado y Barrio Paso entregaron el documento en la Municipalidad. Reclamaron medidas urgentes.

Vecinos de los barrios Médanos, Los Tilos, El Marquesado y Barrio Paso presentaron este miércoles ante la Municipalidad un Manifiesto Unificado en el marco de la Emergencia Geológica del Cerro Hermitte. El documento expresa la preocupación conjunta de las comunidades afectadas y exige respuestas inmediatas, coordinación técnica y decisiones políticas frente a una situación que —afirman— no admite demoras.

En el escrito, los vecinos remarcan que, si bien no todos los sectores atraviesan el mismo nivel de afectación, comparten el derecho a contar con información clara, acciones preventivas y medidas responsables que resguarden la vida y las viviendas.

Entre los principales puntos del manifiesto, solicitan un plan integral que incluya asistencia concreta para las familias afectadas y que las tareas de prevención avancen de manera simultánea a los estudios técnicos en curso. También reclaman la implementación de medidas urgentes para reducir el riesgo en las zonas habitables, con monitoreo adecuado y acciones preventivas que garanticen la seguridad.

Otro de los pedidos centrales es la definición técnica, por escrito y comunicada oficialmente, sobre la condición de habitabilidad de cada sector, considerando que la emergencia requiere respuestas diferenciadas según el nivel de riesgo.

Además, exigen transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la emergencia y una comunicación oficial clara, permanente y acorde a la gravedad de la situación. El documento también plantea la necesidad de brindar atención prioritaria a adultos mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales y con niños pequeños, asegurando contención y acompañamiento durante el proceso.

“Somos una comunidad que, desde realidades distintas, comparte el mismo derecho a la seguridad, la planificación y las respuestas responsables. Prevenir el colapso es nuestro derecho. Garantizarlo es una obligación del Estado”, señalaron.