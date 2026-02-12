Talleres utilizará la cancha de Rodríguez Peña para entrenar

Será para sus entrenamientos, tras el derrumbe y deslizamiento de la ladera en el Cerro Hermitte, en enero.

Parte de la comisión directiva del Club Talleres Juniors, junto a integrantes de Rodríguez Peña mantuvieron un encuentro con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el objetivo de que la institución de kilómetro 3 siga funcionando con sus divisiones de fútbol, en la cancha, ubicada en el barrio Rodríguez Peña.

El objetivo es que Talleres siga funcionando con sus divisiones de fútbol, en la cancha del club Rodríguez Peña, tras derrumbe y deslizamiento de ladera en el Cerro Hermitte, en enero pasado.

En un principio, lo que se realizará es acondicionar el campo de juego y el predio, que es utilizado por Rodríguez Peña (en Veteranos y Liga de Barrios); después llegar con la iluminación para la cancha de fútbol 11, e instalar baños químicos para el retorno de las actividades del club Talleres Juniors.

“TODOS TENEMOS QUE DARNOS UNA MANO”

Paulo Córdoba, dirigente del club Rodríguez Peña declaró que junto con la comisión “creemos que era conveniente darle una mano al club Talleres, siendo que están en una situación que ninguno la desea. Acá, entendemos la situación y optamos porque vengan y usen nuestras instalaciones para que puedan entrenar y traer a los chicos. Todos tenemos que darnos una mano”.

Es que sus categorías, según contó, funcionarán como lo venían haciendo, tanto en Veteranos (Senior, Master, Súper Senior, Súper y Maxi Master, Expertos y Fundadores) y Liga de Barrios (Primera y Segunda), cediendo su cancha principal y el predio para las actividades de Talleres.

El dirigente valoró el trabajo coordinado entre las dos entidades y Comodoro Deportes. “Esto también nos ayudará a nosotros, nos dará unas mejores instalaciones, tanto para nuestro club, como para ellos. Será para el bien de todos”, expresó Córdoba.

Julio Naduan, presidente de Talleres, se mostró agradecido a la institución que cedió sus instalaciones y, especialmente a Comodoro Deportes que “organizó los medios para poder y cerrar un convenio para que comencemos medianamente a tener un lugar de funcionamiento mientras dure nuestra nueva ‘normalidad’. Agradecemos a Hernán (Martínez), como a la gente de Rodríguez Peña por abrirnos las puertas, por mostrar esa predisposición y comprometerse para que pronto podamos desarrollar las jornadas de entrenamiento, que son fundamentales para competir” y agregó que “esperemos que esta nueva normalidad sea leve y pronto podamos volver a nuestro lugar, que es el que tanto nos identifica”.