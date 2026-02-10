El Municipio aclaró el alcance real del estudio y pidió evitar anuncios sin sustento técnico

El proyecto presentado por IATASA-SRK consiste en un diagnóstico técnico para evaluar el estado de estabilidad de los taludes, identificar zonas críticas y definir qué obras de ingeniería son viables en cada sector.

“La complejidad del Cerro Hermitte exige coordinación institucional, respaldo técnico y decisiones responsables; no soluciones simplificadas ni anuncios apresurados”, sostuvo el secretario de Infraestructura municipal, Fernando Ostoich.

De este modo, el funcionario aclaró el alcance real del trabajo que llevará adelante la consultora IATASA, junto a SRK, en el Cerro Hermitte y remarcó que la llegada de ambas firmas especializadas es resultado de una gestión directa del intendente Othar Macharashvili, en el marco de una estrategia municipal basada en criterios técnicos y científicos.

Ostoich explicó que el proyecto presentado por IATASA-SRK no consiste en una obra de estabilización inmediata, sino en un diagnóstico técnico que permitirá evaluar el estado de estabilidad de los taludes, identificar zonas críticas y definir, con información objetiva, qué tipo de decisiones de ingeniería son viables en cada sector.

En esa línea, el funcionario recalcó que el intendente Othar Macharashvili fue claro desde el primer día en la necesidad de encarar esta situación con seriedad y profesionalismo, sin generar falsas expectativas en los vecinos.

“No se puede ilusionar a la gente con discursos políticos ni con anuncios de obras sin respaldo técnico. Acá se trata de seguridad, de vidas y de decisiones que deben estar respaldadas por ingeniería de primer nivel. Por eso se eligió trabajar con empresas y profesionales con trayectoria y solvencia técnica comprobada”, señaló.

“Decir que con 300 millones de pesos se puede estabilizar de manera inmediata el barrio Médanos no solo es incorrecto, sino técnicamente irresponsable. El propio estudio establece que esta etapa es de diagnóstico, con conclusiones preliminares, justamente porque hoy los datos disponibles son escasos y deben ser completados con estudios de campo”, sostuvo el secretario.

En ese sentido, detalló que el trabajo contempla recorridas técnicas, análisis geotécnicos, modelización de taludes, evaluación de factores de seguridad y revisión integral del sistema de desagües pluviales, priorizando sectores como Médanos, Marquesado, Los Tilos y Sismográfica.

“Recién a partir de ese diagnóstico se podrá determinar si es factible una intervención, de qué magnitud, o si corresponde incluso recomendar el cambio de uso del suelo en determinadas áreas”, agregó.

El secretario explicó además que el estudio fija valores de referencia internacionales en materia de seguridad de taludes y reconoce explícitamente que la situación actual del Cerro Hermitte no verifica condiciones aceptables de estabilidad, lo que obliga a actuar con máxima prudencia y rigor técnico.

Finalmente, valoró que Provincia manifieste intención de acompañar el proceso: “Es positivo que el Gobierno Provincial se sume a la estrategia que el Municipio viene impulsando desde el primer momento. La complejidad del Cerro Hermitte exige coordinación institucional, respaldo técnico y decisiones responsables, no soluciones simplificadas ni anuncios apresurados”.