Concejal de la oposición cuestiona al secretario Ostoich

Fue luego de que el funcionario calificara de "irresponsable" al gobernador Torres, tras el anuncio de un estudio de ingeniería para la estabilización del barrio Médanos.

La concejal de Despierta Comodoro, Luciana Ferreira, dijo que durante la visita del lunes del gobernador Ignacio Torres, recorrieron el predio donde se edificarán las 52 viviendas para las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte y aseguró que "ya hay un convenio firmado con la Cooperativa (SCPL) y se está trabajando en las obras para instalar los servicios, donde la provincia va a aportar cerca de 6.500 millones para los trabajos de esas dos parcelas, destinadas a las nuevas casas".

Sobre la partida de $300 millones que la Provincia reasignará porque la Municipalidad la habría "planchado" durante casi dos años, la edil precisó que "ese dinero el municipio no lo usó cuando debería haberlo hecho; estaba destinado a la reparación de unas gamelas, y ahora se va a utilizar para abonar un estudio y tener un diagnóstico exacto sobre estabilidad, o la posibilidad de estabilizar al Cerro Hermitte".

Por otra parte, la concejal le respondió al titular del área de Infraestructura de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich. “Que alguien de este gobierno ejecutivo, que además es el que viene hace 20 años, venga a hablar de responsabilidad, me parece una caradurez total y absoluta", señaló.

Según Ferreira, "fue una irresponsabilidad haber entregado terrenos en zonas donde no se podía, convalidado ocupaciones en lugares donde no estaba permitido y adjudicado lotes a personas donde no se podía, dejando que la gente invierta su vida y sus ahorros en su casa, sabiendo que esto podía pasar".

Acotó que "nosotros tenemos reuniones con los vecinos todos los días, y más allá de que cada barrio o cada sector tiene su problemática particular, el denominador común es la falta de respuesta y de comunicación por parte del Ejecutivo".