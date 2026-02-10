Othar gestionó ATN y créditos para viviendas ante Santilli

El encuentro con el ministro nacional tuvo lugar en Buenos Aires y en ese marco el intendente planteó la situación que se atraviesa en Comodoro luego de la catástrofe del Cerro Hermitte.

Como parte de su agenda política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli. Por otro lado, el jefe comunal compartió una mesa de trabajo con el secretario de Interior, Gustavo Coria.

Desde un primer momento, el mandatario local estuvo en contacto con el diputado nacional, César Treffinger, coordinando gestiones para aportar soluciones con los damnificados. En ese contexto, se llegó al encuentro con Santilli y Coria, donde se puso el acento en las necesidades que se presentaron en esta ciudad luego de la catástrofe del 18 de enero, cuando un deslizamiento del Cerro Hermitte generó consecuencias para unas 500 familias que residían en los barrios Sismográfica -el que se convirtió en inhabitable-; El Marquesado; Los Tilos y Médanos.

Macharashvili les planteó a los funcionarios nacionales la necesidad de alguna ayuda significativa desde Nación, la que podría tener forma de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN). Santilli señaló que le parecía una iniciativa “viable” y prometió estudiar la situación.

En esa reunión, además, surgió la posibilidad de gestionar líneas de créditos para viviendas, donde tendrían prioridad los vecinos de Comodoro que sufrieron las consecuencias de la catástrofe. “El ministro sabe que Comodoro fue muy importante en la generación de riqueza dentro de la Patagonia. Que el esfuerzo que aquí se hizo benefició a todo el país”, señaló el intendente luego del encuentro en Casa Rosada, al tiempo que mencionó la importancia que tuvo YPF en esta ciudad y su reciente retiro, que dejó consecuencias no deseadas, sobre todo en materia de pasivo ambiental.