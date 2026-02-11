Poco más de 100 personas aún viven en los barrios afectados

La mayoría de ellos es de Médanos; en Los Tilos quedan cerca de 30 y menos de 10 lo hacen en El Marquesado. Urge solucionar prestación de agua y gas.

Vecinos damnificados por el deslizamiento del Cerro Hermitte mantuvieron este miércoles una reunión en el Concejo Deliberante con el viceintendente Maximiliano Sampaoli, concejales y funcionarios municipales, en la que exigieron soluciones concretas y un plan de acción frente a la emergencia que atraviesan decenas de familias.

Durante el encuentro, los vecinos plantearon la necesidad de contar con un programa integral que contemple las distintas realidades: asistencia para quienes perdieron sus viviendas, ayuda para el pago de alquileres, reubicación de familias en zonas seguras y recuperación de aquellas casas que puedan ser reparadas.

El viceintendente reconoció que la situación es compleja y pidió evaluar con urgencia la viabilidad de restablecer los servicios. En este sentido, el viernes habrá una reunión con responsables de la SCPL y de Camuzzi.

“No hay una sola solución para las 500 familias afectadas”, afirmó Sampaoli en referencia a la diversidad de situaciones que atraviesan barrios como Médanos, Los Tilos, El Marquesado y residentes de la avenida Mazzaredo.

En este contexto, se admitió que todavía hay familias que permanecen en sus viviendas porque no sufrieron daños estructurales o porque las consecuencias fueron menores. Sin embargo, advirtió que en varios sectores continúan sin servicios básicos. “En Médanos estamos sin gas; en Tilos, Marquesado y Mazzaredo estamos sin gas y sin agua”, señaló.

Según estimaciones oficiales, en Médanos permanecen unas 40 familias, en Tilos entre 25 y 30, y en El Marquesado alrededor de nueve, aunque algunas ya comenzaron a mudarse en los últimos días.

Ante este escenario, el viceintendente planteó la necesidad de analizar de manera urgente el estado de la red cloacal y de agua en toda la zona afectada y coordinar acciones con la SCPL, Camuzzi y las prestadoras de servicios para evaluar la posibilidad de monitorear el funcionamiento, tal como se hacía antes del deslizamiento mediante sensores.

“Eso le va a dar previsibilidad y un poco más de confort a quienes siguen viviendo allí”, sostuvo, y explicó que actualmente se está asistiendo con camiones cisterna cada tres días. En el caso de El Marquesado debieron implementar un sistema especial para abastecer a familias cuyos tanques están ubicados en entretechos, lo que dificulta la carga de agua.

Sampaoli también indicó que las empresas prestatarias están a la espera de una definición formal del Municipio para determinar si es viable restablecer los servicios en determinadas zonas. “Tenemos que ver rápidamente si es viable. Y si no lo es, comunicar a los vecinos que lamentablemente, por estos argumentos, no puede haber gas o no puede haber agua en determinados sectores”, expresó.

Finalmente, reconoció el malestar de los damnificados. “Estamos muy atentos, estamos escuchando. La gente está muy enojada, con justa causa y razón”, concluyó.