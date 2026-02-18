La inversión del municipio supera los $1.650 millones

Continúa el acompañamiento integral a las familias damnificadas por el deslizamiento del cerro. Hay apoyo económico directo y presencia territorial.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanza con la gestión financiera y logística implementada para asistir a las familias damnificadas por la emergencia registrada en los barrios lindantes al Cerro Hermitte.

Al cumplirse un mes del trágico deslizamiento que tornó en inhabitable el barrio Sismográfica y generó daños en Los Tilos, El Marquesado, Paso Nuevo y Médanos, un número reducido de vecinos permanece en centros de evacuados, mientras el municipio coordina un censo integral para asegurar que la asistencia alcance exclusivamente a quienes fueron afectados.

En relación a las acciones llevadas adelante por el Municipio, el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría, detalló que “llegamos a asistir a alrededor de 395 familias, con un apoyo social y económico directo que ronda los 1.150 millones de pesos”.

A ese monto se suman 500 millones de pesos aportados por el Gobierno Provincial, también destinados de manera directa a los damnificados, lo que eleva el desembolso total a aproximadamente 1.650 millones de pesos.

Asimismo, el funcionario explicó que esa cifra no contempla los recursos destinados a personal municipal afectado, funcionamiento de los cuatro centros de evacuados habilitados en los primeros días de la contingencia, ni los gastos en alimentos, bebidas y tareas de coordinación operativa. “En ese concepto estimamos que se han invertido entre 100 y 200 millones de pesos adicionales”, precisó.

En cuanto a la continuidad del acompañamiento, Barría indicó que se encuentran delineando mejoras en los subsidios económicos vigentes, a partir de los planteos realizados por vecinos en la reunión desarrollada la semana pasada en el Concejo Deliberante, donde se manifestó la insuficiencia de los montos actuales.

“Estamos evaluando un ajuste en esa ayuda económica y sostenemos el acompañamiento a quienes aún permanecen en los centros de evacuados, garantizando alimentación, asistencia y seguimiento permanente”, señaló el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Humano llevó adelante un relevamiento exhaustivo para recopilar los datos necesarios que permitan realizar las transferencias económicas, verificando en cada caso la condición de damnificado. En paralelo, la Secretaría de Gobierno consolidó una base unificada de información y emitió los primeros Certificados de Emergencia, herramienta clave para ordenar y transparentar la asistencia.

De esta manera, el Municipio continúa ejecutando un esquema de trabajo articulado entre distintas áreas, con el objetivo de dar respuestas concretas y eficientes en el marco de una emergencia que demandó un fuerte despliegue humano, logístico y financiero por parte del Estado local.