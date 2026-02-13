Evalúan restablecer el agua potable por sectores y el gas solo en horario diurno

Es una de las alternativas que se analizó este viernes en el Concejo Deliberante. Autoridades municipales y representantes de Camuzzi y de la SCPL, se reunieron con delegados de los barrios afectados por la emergencia geológica.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia fue escenario de una extensa reunión de más de tres horas, este viernes al mediodía. En ese contexto representantes de los habitantes de los barrios Los Tilos, El Marquesado, Médanos y de un sector de Paso Nuevo expusieron la necesidad de que se restablezcan los suministros de gas natural y de agua potable. Esos servicios esenciales permanecen cortados desde la emergencia geológica declarada el 18 de enero por el desplazamiento del cerro Hermitte.

La reunión convocó a autoridades municipales de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a representantes de las prestadoras Camuzzi Gas del Sur y Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Mientras la Municipalidad de Comodoro Rivadavia declaró como inhabitable al barrio Sismográfica, a partir de los estudios técnicos realizados y del desmoronamiento de un alto porcentaje de las viviendas, hay otros sectores urbanos del faldeo del cerro Hermitte, donde el movimiento geológico no ha generado daños estructurales en las casas.

Por esa razón, más allá de la sugerencia de autoevacuación planteada por el municipio, hay familias que -ante el elevado costo de un alquiler y el temor a sufrir robos- optaron por permanecer en sus viviendas, ya que estas no han sido afectadas estructuralmente. Se trata, en particular, de Los Tilos y Médanos, aunque también existen familias que continúan viviendo en sectores de El Marquesado y en la zona de la calle Mazaredo que pertenece al barrio Paso Nuevo.

El suministro de energía eléctrica se sigue brindando de manera ininterrumpida en todos los lugares. En el caso de Médanos también cuentan con el abastecimiento de agua potable, pero no así de gas natural. En el resto de los sectores se carece desde el 18 de enero tanto de agua potable como de gas natural.

A la espera de que avancen los estudios técnicos que determinarán la factibilidad de continuar habitando en esos barrios o que sus residentes deban ser reubicados, los representantes de los distintos sectores plantearon, durante la reunión de este viernes, la necesidad de volver a contar con estos servicios esenciales.

En el caso de Camuzzi, manifestaron que cortaron el suministro de gas por sugerencia preventiva del municipio, a pesar de que la comuna no es autoridad de regulación del servicio. Indicaron que esperan informes técnicos, de la propia municipalidad, sobre la continuidad de los movimientos geológicos para evaluar la posibilidad de restablecer el abastecimiento sectorizado en aquellos lugares donde no haya riesgos.

Frente a tal planteo, los delegados vecinales manifestaron la alternativa -en caso de no poder contar con el suministro de manera ininterrumpida-, de que se brinde el servicio en horario diurno, de 8 a 20 y que haya cortes durante las noches por razones de seguridad. Ante ello, los representantes de Camuzzi respondieron que esa opción deberán consultarla con la gerencia de la empresa en Buenos Aires.

Respecto al restablecimiento del servicio de agua potable, la SCPL respondió que se están efectuando estudios sectorizados sobre el estado de la red cloacal y de posibles pérdidas en la red de agua. Desde esa perspectiva, en el caso de Los Tilos, donde la mayoría de las manzanas no fueron afectadas por el movimiento, se independizaría la red de agua de aquella matriz que la conecta con El Marquesado (donde se detectaron pérdidas a partir de los daños estructurales) y podría reanudarse el suministro. Actualmente, las familias que permanecen en el lugar son abastecidas por un camión cisterna que dos veces por semana carga agua en los tanques domiciliarios.

Lo que también clarificaron, durante la reunión, los delegados vecinales es que la problemática resulta similar en líneas generales, pero presenta particularidades en cada barrio. Es decir, puede ameritar respuestas más rápidas en algunos casos. Por esa razón, se manifestó el compromiso de que los referentes de los distintos sectores mantengan reuniones periódicas para compartir los planteos y avances que vayan surgiendo.