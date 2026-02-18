Por el paro de mañana también se suspendió el fútbol

La CGT confirmó el paro nacional de 24 horas para este jueves y ratificó que no habrá transporte.

Jorge Sola, cotitular de la CGT, aseguró que este jueves "el paro va a ser contundente", como expreso rechazo al proyecto de reforma laboral. Por su parte, el también titular de la central obrera, Octavio Argüello, manifestó la solidaridad de la entidad sindical con los trabajadores despedidos de Fate. "Es lo que vivimos todos los días", lamentó.

Asimismo, los trabajadores de apps adhieren al paro general contra la reforma laboral. “La reforma laboral de Milei es un ataque brutal a todos los laburantes y a nosotros también", sostuvo la secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Apps (SiTraRePa), Belén D’Ambrosio, luego de confirmar que el gremio adherirá a la huelga general de este jueves, contra la reforma laboral.

Con críticas a la CGT por no convocar a una movilización, la secretaria general de los repartidores cuestionó el sentido común instalado de que el sector ve con buenos ojos al presidente Javier Milei y las condiciones actuales de su situación contractual.

“La reforma nos viene a dejar sin la posibilidad de conquistar los derechos al excluirnos de la Ley de Contrato de Trabajo y al legalizar la figura del repartidor independiente que es una figura que permitiría que las empresas como Rappi y Pedidos Ya, Uber, etcétera, funcionen legalmente, a diferencia de lo que sucede hoy que cometen un fraude laboral", argumentó D’Ambrosio, en Radio 750, respecto de la postura del gremio frente al proyecto de ley que mañana debatirá el Congreso de la Nación.

CONFIRMARON LA SESION EN DIPUTADOS

A todo esto, el oficialismo convocó finalmente la sesión en la Cámara Diputados para tratar el proyecto de ley de reforma laboral este jueves a las 14.00. La oposición apunta a no dar quórum para frenar el tratamiento de la reforma, mientras LLA se muestra confiada de conseguir los números necesarios para la media sanción.

Según anunció un legislador ultraderechista, en el dictamen de comisión fue eliminado el artículo 44 --que recortaba sensiblemente la cobertura en licencias por enfermedades--. De aprobar ese dictamen, el proyecto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva. La convocatoria a la sesión fue firmada solamente por los aliados más cercanos al Gobierno.

SIN FUTBOL POR EL PARO

El paro general convocado por la CGT tendrá impacto directo en el fútbol argentino. La adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) obligó a suspender los partidos de la Liga Profesional de Fútbol previstos para este jueves, que serán reprogramados.

La confirmación llegó luego de que el gremio, que nuclea a los trabajadores encargados de los accesos y la operatividad en los estadios, ratificara su adhesión a la medida de fuerza.

De este modo, no se disputarán los partidos entre Defensa y Justicia y Belgrano, San Lorenzo frente a Estudiantes de Río Cuarto, Independiente contra Independiente Rivadavia, y el cruce entre Instituto y Atlético Tucumán. En este último caso, se analiza la posibilidad de reprogramarlo para el viernes, aunque la decisión final depende de la televisión y de la Liga Profesional.

La única excepción sería el compromiso internacional de Lanús, que disputará la final de ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. Según se informó, el club resolvió garantizar la realización del encuentro con personal propio, e incluso con la participación de dirigentes en el operativo, para evitar una postergación que lo perjudique en la competencia continental.

De esta manera, la Liga Profesional de Fútbol se dispone a oficializar en las próximas horas la reprogramación de los partidos suspendidos, en el marco de una jornada atravesada por el paro general.