Los petroleros también paran afectando la producción

El titular del Sindicato del Petróleo, Jorge Avila, mantuvo un encuentro con la cúpula de la CGT para manifestar un enérgico rechazo al proyecto de Reforma Laboral.

Acompañado por el tesorero de la institución, Emiliano Mongilardi, el también diputado nacional Jorge Ávila expuso un enérgico planteo de defensa del empleo formal, al considerar que se trata de “un límite innegociable”, planteando las consecuencias que traería el deterioro del panorama socio laboral en la región y el país.

“Ante la fuerte caída de puestos formales de trabajo y cierre de PyMEs, hay un claro rompimiento del tejido productivo laboral”, señaló Avila, quien subrayó la gravedad de la situación, citando la pérdida diaria de puestos de trabajo como un factor de desintegración social.

El líder sindicalista fundamentó el rechazo al Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), donde el punto más álgido de la discusión fue la modificación propuesta al mismo relativa a las remuneraciones por accidentes y enfermedades inculpables. El sindicato que conduce sostiene una postura firme en defensa de los trabajadores afectados.

“Rechazamos su modificación, que propone remuneraciones del 50% o 75% en casos de accidentes y enfermedades inculpables, ya que nadie elige pasar por esas situaciones, por lo que exigimos que se corrija o elimine”, enfatizó el dirigente gremial.

Asimismo, dejó en claro que si bien no se opone a una discusión sobre la legislación laboral argentina, cualquier modernización debe ser progresiva y protectora, “para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. Necesitamos dar certezas a los trabajadores”.

MEDIDA DE FUERZA

En consecuencia, tras el plenario de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados de este miércoles, la institución resolvió adherir al paro nacional convocado por la CGT para el jueves 19 de febrero, rechazando formalmente el proyecto de reforma.

Se declaró allí el estado de alerta y movilización general, así como sesión permanente, enfatizando que la acción directa será total en las bases y yacimientos petroleros, con afectación de la producción, aclarando que no habrá movilización de trabajadores.

Ávila sostuvo que “sin justicia social no hay libertad para los trabajadores. Esta reforma les quita derechos y conquistas históricas. Está claro que este proyecto no moderniza nada, sino todo lo contrario: rompe la matriz productiva de nuestro país”.