El gremio que nuclea a los choferes confirmó su adhesión a la medida convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral que tratará Diputados.

Un paro en el que no habrá transporte en todo el país

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este miércoles que se plegará al paro nacional previsto para el 19 de febrero, lo que implicará la interrupción total del servicio de transporte público en todo el país. La decisión impactará de lleno en colectivos, trenes, subtes y también en la actividad aérea.

A través de un comunicado oficial, el sindicato fundamentó su postura en la necesidad de “defender los derechos laborales”, ante lo que considera un avance regresivo en materia de condiciones de trabajo, en alusión al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Desde la conducción gremial advirtieron que el actual contexto económico coloca el peso del ajuste sobre los trabajadores, con salarios que —según señalaron— pierden frente a la inflación y con una creciente incertidumbre respecto de la estabilidad en el empleo.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que confirmó el cese de actividades sin movilización hacia el Congreso. El paro coincidirá con el tratamiento legislativo del proyecto de “Modernización Laboral”, promovido por el presidente Javier Milei, en la Cámara de Diputados.

Tras especulaciones sobre un eventual cambio de fecha, la sesión fue ratificada para este 19 de febrero a partir de las 14. En ese marco, la UTA resolvió acompañar la protesta nacional, lo que garantiza una jornada sin transporte público y con fuerte impacto en la circulación y la actividad económica.