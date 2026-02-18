La SCPL no atiende al público por adhesión a paro nacional

Las oficinas comerciales de la SCPL permanecerán cerradas este jueves 19 de febrero en sede Central, Km. 8 y Rada Tilly. Se garantizarán guardias mínimas.

Este jueves 19 de febrero no habrá atención al público en las oficinas comerciales de la sede Central, Km. 8 y Rada Tilly de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), debido a la adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La medida de fuerza cuenta con el acompañamiento del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, el Sindicato de Obras Sanitarias Región Sur y el Sindicato de Empleados de Comercio.

Desde la Coordinación Comercial de la entidad prestadora de los servicios de agua, energía eléctrica, cloacas e internet se informó que, si bien no se brindará atención en las dependencias mencionadas, se mantendrán operativas las guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales.