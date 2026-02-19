Los equipos argentinos, tanto en la rama masculina como femenina, siguen con su preparación de cara al certamen que se jugará del 23 al 25 de abril en Panamá.

Las selecciones de 3x3 se preparan para los Juegos Suramericanos de la Juventud

Los equipos nacionales de 3x3, tanto en la rama masculina como en la femenina, continúan con su proceso de preparación de cara a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán en Panamá del 23 al 25 de abril.

En ese marco, se llevará adelante una concentración del 18 al 23 de febrero en la ciudad de San Justo, Santa Fe, organizada por el club Colón, que reunirá a jugadores, jugadoras y cuerpo técnico con el objetivo de intensificar los trabajos tácticos, técnicos y físicos en la recta final previa a la competencia.

El cuerpo técnico estará compuesto por Luciano Santín, Iñaki Ibarra, Leandro Tesido, Juan Blanc y Yanina Díaz, mientras que el director nacional de 3x3, Carlos Spellanzón, acompañará a la delegación durante toda la concentración.

En la rama masculina, los jugadores convocados son: Felipe Roldán (Racing de Chivilcoy), Martín Portnoy (Ferro Carril Oeste), Renato López (Sportivo Escobar), Darko Belaich (Presidente Derqui), Renato Fontanetti (Hindú de Córdoba), Francesco Marella (9 de Julio de Córdoba), Pedro Spajic (Unión de Santa Fe), Juan Estremero (Obras Basket), Luka García (Obras Basket) e Ian Kolff (Centro Español de Neuquén).

Por el lado del femenino, las jugadoras citadas son: Josefina Alonso (Los Indios), María Luz González (Asociación Civil El Coatí), Amparo Arévalo (Pérfora de Plaza Huincul), Ernestina Pacheco Kolff (Deportivo Español), Rosario Menarvino (El Linqueño), Ernestina Suárez (Vélez Sarsfield), Bianca Medina (Municipalidad de Maipú), Manuela González (Rocamora), Camila Arra (Municipalidad de Maipú) y Josefina Peralta (Quimsa).

Con una convocatoria amplia y federal, esta concentración será una instancia clave para seguir consolidando el trabajo del 3x3 argentino y definir los planteles que representarán al país en una nueva competencia internacional.