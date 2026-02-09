Tomás Lucia se sumó a CAI Básquet

El joven entrenador de 28 años, formará parte del proyecto deportivo de Comisión de Actividades Infantiles.

Tomás Pablo Lucia, entrenador de 28 años, nacido en Avellaneda (Buenos Aires), se sumó a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia para formar parte del proyecto deportivo en el área básquet de la entidad “azzurra”, que inicia su temporada número 14.

Tomás cuenta con experiencia como director técnico en el municipio de Avellaneda y durante la última temporada dirigió en Ecuador, desempeñándose en el Club Deportivo Formativo Dogos y luego en el Club Formativo Santa Bárbara "Gualaceo", sumando valioso recorrido internacional.

En la institución chubutense, Lucia se desempeñará como entrenador desde las categorías U13 hasta la Primera división, acompañando el crecimiento y desarrollo de los deportistas de la CAI.