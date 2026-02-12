Dio comienzo el campus de tecnificación de Gimnasia

Un total de 63 participantes forman parte del campus que tiene como director general a Pablo Favarel, junto a todo el staff del club “mens sana”, y el ‘profe’ Mariano It de la CAI.

Con la presencia de 63 participantes, este jueves comenzó en el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia un nuevo campus de básquet.

La actividad, que está destinada a chicos y chicas de 11 a 17 años y es dictada por el entrenador Pablo Favarel, junto a todo el staff del “Mens Sana”.

En el piso del Socios, Favarel, entrenador principal del primer equipo de Gimnasia en la Liga Nacional y asistente técnico de la Selección Argentina, trabajó por la tarde con un grupo de chicos, mientras que en la otra mitad de la cancha, lo hizo el profesor Mariano It, entrenador de Comisión de Actividades Infantiles.

Mientras tanto, en la cancha auxiliar del Socios, trabajaron Guido Lombardi en una mitad del campo de juego, y en la otra parte del gimnasio, lo hizo Gustavo Sapochnik, con otro grupo de niñas y niños, acompañados desde los asientos por sus familiares.

Tanto el marplatense Lombardi como el trelewense Sapochnik, además de el preparador físico Juan Ercoreca, forman parte del cuerpo técnico del plantel profesional del “Verde” que dirige el rosarino Favarel.

El campus, que tuvo diferentes módulos, tendrá este viernes su segundo y último día, con nuevos entrenamientos, charlas y actividades, que serán compartidas con los jugadores del plantel mayor de Liga.

El objetivo de este campus de tecnificación -que se basa en ataque y defensa-, involucra chicos y chicas de 11 a 17 años, que no solo buscan aprender de este lindo deporte que es el básquet, sino también pasarla bien e interactuar con el equipo y el cuerpo técnico de la Liga Nacional.