Se viene el campus de tecnificación en Gimnasia

Se realizará el 12 y 13 de este mes en el Socios Fundadores, bajo la dirección de Pablo Favarel. Es para chicos y chicas de 11 a 17 años.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizará un nuevo campus de Básquet los días 12 y 13 de febrero en el estadio Socios Fundadores.

La actividad está destinada a chicos y chicas de 11 a 17 años y será dictada por Pablo Favarel, junto a todo el staff del “Mens Sana”.

Una experiencia formativa integral con entrenamientos técnicos, conceptos tácticos, charlas formativas y actividades compartidas con los jugadores del plantel profesional de la Liga Nacional.

Pablo Favarel, quien será el director de este campus, brindó en diálogo con El Patagónico, algunos detalles al respecto.

“Nosotros tenemos como objetivo hacer un campus de tecnificación, donde se involucren los chicos y chicas de 11 a 17 años, que quieran venir a aprender de básquet, a pasarla bien, interactuar con el equipo y cuerpo técnico de la Liga Nacional”, afirmó el técnico rosarino.

“Así que tenemos dos días de mucha actividad, nosotros compartir con ellos y enseñarles cosas relacionadas al juego”, agregó Favarel con relación al Campus.

“El campus se va a basar en la tecnificación en ataque y en defensa, y participar al mismo tiempo, con los jugadores y cuerpo técnico de la Liga Nacional”, afirmó.

En principio, Favarel iba a dictar este campus con Nicolás Casalánguida, pero como Boca Juniors decidió contratarlo como nuevo DT, será el entrenador de Gimnasia junto a su cuerto técnico y jugadores, los encargados de llevarlo adelante.

Al respecto, Favarel aseguró: “estoy contento por él, por la oportunidad que le surgió. Nicolás es un amigo, es alguien con el que trabajé mucho tiempo, es un hijo de la casa, surgido de acá en Gimnasia y trabajó acá. Hubiera sido muy lindo que esté acá, pero viendo el desafío personal que le surgió, le deseo lo mejor”.

Favarel estará trabajando en este campus con “Gustavo Sapochnik principalmente en la organización de toda la actividad, con la colaboración de los jugadores mayores”, afirmó el DT del “Verde”.

Para consultas y valores, se pueden comunicar al WhatsApp 297-4164517 o acercarse de lunes a viernes de 10 a 18 a la sede ubicada en Roque Sáenz Peña 750.